Tunggal Putra Berjaya, Owi/Gloria Ditunggu Ganda Taiwan

VIVA.co.id – Sejumlah pebulutangkis Indonesia hari ini melaju ke babak perempat final Malaysia Masters Grand Prix Gold 2017. Sektor tunggal putra menjadi primadona dengan berhasil meloloskan paling banyak wakilnya ke fase 8 besar.

Dalam duel 16 besar yang berlangsung Kamis, 19 Januari 2017, sebanyak 4 penggawa tunggal putra Indonesia mampu menyudahi perlawanan para pesaingnya di hadapan publik Sibu Indoor Stadium, Serawak, Malaysia.

Torehan ini tentunya menjadi modal bagus skuat tunggal putra Merah Putih yang kerap mendapat sorotan. Jonatan Christie, Anthony Ginting, Muhammad Bayu Pangisthu dan Tommy Sugiarto meraih hasil optimal dalam aksi mereka di babak kedua.

Jonatan Christie yang merupakan unggulan kedelapan menghentikan kiprah juniornya, Shesar Hiren Rhustavito dengan skor 24-22 dan 21-16. Sedangkan kejutan besar terjadi saat Anthony Ginting menjungkalkan andalan tuan rumah, Chong Wei Feng dua game langsung, 21-15 dan 23-21.

Serupa dengan Anthony, Muhammad Bayu Pangisthu juga dengan apik wakil Malaysia, Tan Jia Wei lewat straight game, 21-18 dan 21-10. Sedangkan Tommy Sugiarto yang berlabel unggulan ketujuh mampu menekuk Lee Cheuk Yiu, 21-10 dan 21-17.

Pada sektor lainnya, pasangan anyar ganda campuran, Tontowi Ahmad/Gloria Emanuelle Widjajamasih terlalu tangguh bagi duet India, Manu Attri/Jwala Gutta, 21-18 dan 21-10. Pada babak 8 besar besok, Owi/Gloria akan menghadapi pasangan Taiwan, Lin Chia Yu/Wu Ti Jung.

Total, ada 11 wakil Indonesia yang masih bertahan untuk bisa tampil pada babak perempat final, Jumat 20 Januari 2017 mulai pukul 15.00 WIB. Beikut jadwal para pemain Indonesia yang akan berlaga di babak perempat final besok:

Tunggal putra:

- Jonatan Christie vs Angus Ng Ka Long [HKG]

- Anthony Ginting vs Ajay Jayaram [IND]

- Tommy Sugiarto vs Wisnu Yuli Prasetyo

- Muhammad Bayu Pangisthu vs Lee Hyun-il [KOR]

Tunggal putri:

- Fitriani vs Saina Nehwal [IND]

- Dinar Dyah Ayustine vs Pornpawee Chochuwong [THA]

Ganda putra:

- Markis Kido/Hendra Aprida Gunawan vs Loh Kean Hean/Terry Hee Yong Kai[SGP]

- Berry Angriawan/Hardianto vs Law Cheuk Him/Reginald Lee Chun Hei [HKG]

Ganda putri:

- Keshya Nurvita Hanadia/Devi Tika Permatasari vs Hsu Ya Ching/Wu Ti Jung [TPE]

Ganda campuran:

- Tontowi Ahmad/Gloria Emanuelle Widjaja vs Lin Chia Yu/Wu Ti Jung [TPE]

(ren)