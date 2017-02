Menyusuri Peninggalan Olimpiade Musim Dingin 1998 di Jepang

VIVA.co.id – Jika berkunjung ke Hakuba, tidak lengkap rasanya jika tak berkunjung ke Hakuba Ski Jumping Stadium. Sebab, di sinilah, Anda bisa melihat Desa Hakuba dari ketinggian 140 meter.

Dibangun pada 1992, Hakuba Ski Jumping Stadium berada di area Happo One Ski Resort. Hakuba Ski Jumping Stadium menjadi salah satu venue di Olimpiade Musim Dingin Nagano 1998.

Hampir 20 tahun berlalu, fasilitas dan sarana olahraga di stadium ini bertahan hingga sekarang. Bahkan, Hakuba Ski Jumping Stadium masih sering menjadi tuan rumah berbagai ajang ski jumping.

Bukan hanya menjadi lokasi pertandingan, tempat ini juga menjadi tempat pelatihan bagi para atlet muda. "Ada banyak siswa yang berlatih ski jumping di sini," kata Sekretaris Eksekutif Asosiasi Wisata Hakuba, Bunsei Sato.

Hakuba Ski Jumping Stadium juga bisa dikunjungi wisatawan, tapi aksesnya dibatasi. Kita hanya bisa menginjakkan kaki di puncak stadium untuk melihat pemandangan. Sedangkan jalur lompatan ditutup untuk umum.

Akhir pekan lalu, VIVA.co.id bersama 16 media tanah air lain yang ikut program Jenesys (Japan-East Asia Network of Exchange for Students and Youths), berkesempatan berkunjung ke Hakuba Ski Jumping Stadium

Untuk mencapai puncak menara lompatan, para pengunjung diharuskan menaiki kereta gantung tanpa besi pengaman yang biasa digunakan para atlet untuk naik ke atas menara.

Perjalanan ke atas dilanjutkan dengan naik lift. Para pengunjung juga harus menyusuri tangga besi dengan pemandangan menyeramkan bagi yang takut ketinggian.

Semua rasa lelah dan takut terbayar saat tiba di puncak menara. Di tempat ini, terlihat keindahan hamparan Desa Hakuba dengan latar pegunungan bersalju. Jadi, jangan lupa mengunjungi lokasi ini jika berlibur di Hakuba. (one)