Bulls Jungkalkan Thunder, Cavaliers Benamkan Timberwolves

VIVA.co.id – Chicago Bulls sukses memperpanjang kiprah gemilangnya dalam lanjutan NBA musim 2016-2017 usai berhasil menaklukan tuan rumah Oklahoma City Thunder, 128-100 di Chesapeake Energy Arena, Oklahoma, Kamis WIB 2 Februari 2017. Hasil ini merupakan pembalasan sempurna bagi Bulls, yang pada pertemuan sebelumnya takluk dari Thunder 94-109 pada 11 Januari 2017.

Shooting guard Bulls, Jimmy Butler, dan point guard Thunder, Russell Westbrook, sama-sama menjadi pengumpul poin tertinggi dengan 28 angka. Dengan hasil ini, Bulls masih tertahan di posisi 3 Divisi Central, sedangkan Thunder ada di urutan 2 Divisi Northwest.

Pada laga lainnya, Indiana Pacers juga mampu menjungkalkan tuan rumah Orlando Magic kala bertamu ke Amway Center. Orlando mengemas kemenangan 98-88.

Torehan ini semakin mengukuhkan dominasi Pacers atas Magic dalam 3 pertemuan terakhir sebelumnya. Pacers pun nyaman berada satu strip di atas Bulls di Divisi Central, sementara Magic masih terbenam sebagai juru kunci klasemen Divisi Southeast.

Cleveland Cavaliers tampil apik kala memuaskan dukungan penuh suporter yang memenuhi seluruh tribun Quicken Loans Arena saat mempecundangi Minnesota Timberwolves, 125-97. Sang maestro, LeBron James berjaya dengan koleksi 27 poin mengungguli center Karl Anthony Towns dengan 26 angka.

Berikut hasil lengkap laga NBA Kamis 2 Februari 2017 WIB:

Chicago Bulls 128-100 Oklahoma City Thunder

Indiana Pacers 98-88 Orlando Magic

Cleveland Cavaliers 125-97 Quicken Loans Arena

Toronto Raptors 104-109 Boston Celtics

New York Knicks 95-90 Brooklyn Nets

Atlanta Hawks 93-116 Miami Heat

New Orleans Pelicans 98-118 Detroit Pistons

Philadelphia 76ers 95-113 Dallas Mavericks

Memphis Grizzlies 119-99 Denver Nuggets

Milwaukee Bucks 88-104 Utah Jazz

LA Clippers 124-114 Phoenix Suns

Charlotte Hornets 111-126 Golden State Warriors

