Marquez Tertarik Bikin Lintasan Balap MotoGP di Indonesia

VIVA.co.id - Marc Marquez ternyata tertarik untuk membangun lintasan balap MotoGP di Indonesia. Hal tersebut diungkapkan pembalap Repsol Honda tersebut jelang balapan GP Argentina, akhir pekan ini.

Jelang balapan GP Argentina, Marquez dan beberapa pembalap lainnya seperti biasanya melakoni sesi jumpa pers lebih dulu, Kamis 6 April 2017. Selain menjawab pertanyaan dari para jurnalis, mereka juga menanggapi pertanyaan dari fans lewat instagram.

Beberapa pertanyaan tersebut memang cukup menarik, dan tidak selalu terkait dengan balapan di Argentina. Seperti Marquez, yang mendapat pertanyaan di mana ingin membangun lintasan balap, jika bisa memilih tempat di mana pun di dunia.

"Mungkin Ibiza? Tidak, Spanyol sudah punya cukup balapan dan Ibiza tidak akan bagus untuk balapan hari Minggu. Mungkin Maldives? Atau saya rasa di sebuah tempat di Indonesia. Menurut saya mereka pantas punya lintasan balap," kata Marquez, dilansir MotoGP.

In amongst HEAPS of marriage proposals, a follower on Instagram asked @marcmarquez93 where he would like to build a race track???? #ArgentinaGP pic.twitter.com/0VE9tqCkfE