Hujan dan Kabut Ganggu Latihan Bebas F1 GP China

VIVA.co.id – Jelang seri kedua balapan Formula 1 (F1) di Shanghai, cuaca buruk mewarnai sesi Free Practice (FP) atau latihan bebas, Jumat. Hujan dan kabut sempat membuat FP1 dihentikan.

Di FP1, pembalap Red Bull, Max Verstappen menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 50,491 detik. Di tempat kedua dan ketiga ada duo Williams Mercedes, Felipe MAssa dan Lance Stroll, masing-masing dengan catatan waktu 1 menit 52,086 detik dan 1 menit 52,507 detik.

Buruknya cuaca membuat helikopter ambulans dan kamera tidak mampu menjangkau jarak pandang ideal, bahkan memaksa pengawas lomba menghentikan sementara FP1 saat baru berlangsung 5 menit. FP1 sempat terhenti selama 30 menit

Sesi kembali berjalan saat waktu tersisa 45 menit, dengan permukaan lintasan yang masih cukup licin bagi para pembalap, beberapa insiden terjadi. Pembalap Haas F1, Kevin Magnussen, melintir di tikungan 9, disusul Romain Grosjean, rekan setimnya di tempat sama.

Nico Hulkenberg, dari tim Renault, bernasib lebih sial, dia melintir dan terjebak di gravel saat melintasi tikungan 3. Saat mobil Hulkenberg berhasil dievakuasi dari lintasan, FP1 dihentikan menyusul cuaca yang kembali memburuk, dengan sisa waktu 4 menit.

Hasil Free Practice 1 F1 GP China

1. Max Verstappen - NED Red Bull - TAG - 1m 50.491s

2. Felipe Massa - BRA Williams-Mercedes - 1m 52.086s

3. Lance Stroll - CAN - Williams-Mercedes - 1m 52.507s

4. Carlos Sainz - ESP - Toro Rosso-Renault- 1m 52.840s

5. Romain Grosjean - FRA - Haas-Ferrari - 1m 53.039s

6. Daniil Kvyat - RUS - Toro Rosso-Renault - 1m 53.314s

7. Fernando Alonso - ESP - McLaren-Honda - 1m 53.520s

8. Daniel Ricciardo - AUS - Red Bull - TAG - 1m 54.038s

9. Valtteri Bottas - FIN - Mercedes - Mercedes - 1m 54.664s

10. Kevin Magnussen DEN - Haas-Ferrari - 1m 55.104s

11. Nico Hulkenberg - GER - Renault - Renault - 1m 55.608s

12. Stoffel Vandoorne - BEL - McLaren-Honda - 1m 57.445s

13. Marcus Ericsson - SWE - Sauber-Ferrari - 2m 15.138s

14. Antonio Giovinazzi - ITA - Sauber-Ferrari - 2m 15.281s

15. Lewis Hamilton - GBR - Mercedes-Mercedes - 1m 24.220s

16. Kimi Raikkonen - FIN - Ferrari - No Time

17. Sebastian Vettel - GER - Ferrari - No Time

18. Sergio Perez - MEX - Force India-Mercedes - No Time

19. Esteban Ocon - FRA - Force India-Mercedes - No Time

20. Jolyon Palmer - GBR - Renault - No Time