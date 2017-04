'Double-double' Durant Bawa Warriors Gasak New Orleans

VIVA.co.id – Tampil di hadapan pendukungnya sendiri, Golden States Warriors sukses mengalahkan New Orleans, 123-101, di laga NBA yang dihelat Minggu. Bintang Warriors, Kevin Durant, menjadi aktor utama di balik kemenangan timnya.

Durant mencetak double-double. Pemain yang berposisi sebagai small forward ini mencetak 16 poin dan 10 rebound, 6 assist juga dicetaknya.

Tuan rumah menguasai perolehan poin di tiap kuarter. Kuarter pertama, Warriors mampu mencetak 23 poin, sedangkan tim lawan hanya 17.

New Orleans kembali kalah jumlah angka di kuarter dua dan tiga. Hingga half time, Warriors unggul 54-46. Di kuarter tiga, angka yang dicetak Warriors memiliki margin yang cukup jauh dibanding New Orleans, Warriors mengumpulkan 39 poin, berbanding 22 milik New Orleans.

Quinn Cook cs telat seolah telat panas. New Orleans baru bisa unggul di perolehan poin di kuarter pamungkas. Mereka mencetak 33 poin, selisih tiga angka dari yang dicetak Warriors.

Dominasi Warriors memang sangat terlihat, buktinya mereka mampu menjaga margin skor terjauh di perolehan angka 3-34. Kemenangan ini menjadi kemenangan beruntun ke-14 kalinya bagi Warriors.

Hasil Lengkap Pertandingan NBA, Minggu 9 April 2017 WIB:

Brooklyn Nets 107-106 Chicago Bulls

Charlote Hornets 114-121 Boston Celtics

Orlando Magic 112-127 Indiana Pacers

Philadelphia 76ers 82-90 Milwaukee Bucks

Washington Wizards 103-106 Miami Heat

San Antonio Spurs 87-98 Los Angeles Clippers

Portland Trail Blazers 101-86 Utah Jazz

Golden State Warriors 123-101 New Orleands Pelicans