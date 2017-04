Verstappen Terpilih sebagai Pembalap Terbaik F1 GP China

VIVA.co.id – Seri kedua balapan Formula 1 (F1) baru saja selesai dihelat. Pembalap Mercedes, Lewis Hamilton menjadi pemenang, disusul Sebastian Vettel dan Max Verstappen di belakangnya.

Hamilton boleh saja senang dengan raihan ini. Namun, penhargaan pembalap terbaik di F1 GP China justru jatuh kepada Verstappen.

Pembalap berusia 19 tahun asal Belanda ini terpilih sebagai pembalap terbaik F1 GP China berdasarkan poling. Untuk pertama kalinya, penghargaan ini ditentukan berdasarkan poling dari fans F1 seluruh dunia.

Finis ketiga sudah menjadi raihan yang luar biasa untuk Verstappen. Sebab, dia memulai lomba dari urutan 16, tepatnya dari grid 8 bersama Stoffel Vandroorne dari tim McLaren-Honda.

Posisi tiga yang diraih Verstappen jelas tak mudah. Dia perlu terlibat beberapa duel dengan pembalap lain, yang notabene punya nama besar dan seniornya di dunia balap jet darat.

Dia bangkit saat balapan menyisakan tiga laps. Yang menjadi lawan duelnya adalah rekan setimnya sendiri, Daniel Ricciardo. Keduanya memperebutkan posisi ketiga.

Vertappen juga sempat coba menyalip Vettel untuk merangsek ke tempat kedua. Namun sayang dia gagal dan harus puas dengan finis di belakang pembalap juara seri sebelumnya, di Qatar.

Started: P16



Finished: P3 ????



You voted @Max33Verstappen as your #F1DriverOfTheDay at the #ChineseGP ???????? pic.twitter.com/tmYhM2zlyP