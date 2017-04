Marquez Gagal Lanjutkan Balapan di MotoGP Argentina

VIVA.co.id – Kejutan terjadi di MotoGP Argentina yang berlangsung di Autódromo Termas de Río Hondo, Minggu 10 April 2017 dini hari WIB. Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez gagal melanjutkan balapan.

Memulai dari pole position, Marquez terus memimpin balapan. Namun, memasuki tikungan kedua, dia gagal menguasai motor saat tikungan.

Seperti dilansir Twitter resmi MotoGP, Marquez pun gagal melanjutkan balapan. Saat ini, pembalap Repsol Honda, Maverick Vinales tengah memimpin.

Sebelumnya, pembalap Ducati, Jorge Lorenzo juga gagal melanjutkan balapan. Dia terjatuh di lap 1.

MARQUEZ goes down out of the lead! HUGE turn of events!#MV25 is up into first! #ArgentinaGP pic.twitter.com/WSAYhbaHdE