Djarot Tanding Bulutangkis dengan Juara Dunia

VIVA.co.id - Calon Wakil Gubernur DKI Jakarta, Djarot Saiful Hidayat, mengisi kegiatan kampanye dengan bermain bulutangkis di GOR Brojonegoro, Jakarta, Kamis 13 April 2017. Djarot bertanding dengan para mantan juara dunia.

Djarot sendiri tiba di GOR sekitar pukul 10.30 WIB dan langsung menuju lapangan bulutangkis. Dari pantauan, beberapa mantan atlet telah menunggu seperti Juara Dunia 1995 Heryanto Arbi, Juara All England Boby Ertanto, Juara Asian Games dan Runner Up Juara Dunia Ivana Lie, serta juara pertama All England Tanjouhok.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto hadir yang menjadi wasit pertandingan. Djarot sendiri sempat bermain bertanding melawan Heryanto Arbi.

Melawan mantan juara dunia tersebut, Djarot tampak kerepotan meladeni permain Heryanto Arbi. Namun, sesekali Djarot biaa membalikkan pukulan lawannya.

Menurut salah satu mantan atlet yang turut hadir, Ivana mengatakan acara tersebut hanya sebagai silaturahmi saja. Soal dukungan, dikembalikan ke pribadi masing-masing mantan atlet.

"Kalau mendukung saya pribadi mendukung beliau, tapi (acara) ini tidak dalam rangka pilkada, " kata Juara Asian Games 1982 itu.