Turunkan Pemain Cadangan, Pertamina Energi Ditumbangkan BNI

VIVA.co.id - Sudah lolos ke grand final Proliga 2017, tim Jakarta Pertamina Energi akhirnya menurunkan pemain cadangan menghadapi tim BNI Taplus. Akibatnya, Pertamina harus kalah dengan 22-25, 23-25, 18-25 pada putaran final fout di GOR Ctra Arena, Bandung.

Putut Marhaento, pelatih tim Pertamina mengakui terpaksa menurunkan pemain cadangan, karena sejak set pertama pemain tidak tampil sepenuh hati, sehingga kalah 22-25. Begitu juga awal hingga pertengahan set kedua, belum juga bangkit. "Akhirnya saya putuskan untuk menurunkan pemain cadangan, " ujar Putut.

Diakuinya keputusannya itu juga bagian dari strategi meraih prestasi bagus di grand final Yogyakarta. Sebab pemain cadangan harus siap untuk tampil menggantikan pemain utama.

Sisa 4 hari jelang pertansingan si Yogyakarta, akan diupayakan kondisi pemain tetap bagus. "Mudah-mudahan tidak ada yang sakit atau cedera. Sebab ini babak yang sangat menentukan, " kata Putut.

Sementara Loudry Maspaitella berayukur pemainnya tampil semakin baik. Meski tidak berpeluang ke grand final, tapi pertarungan melawan Pertamina untuk membela harga diri.

"Secara tampilan tim kita semakin baik, tapi sayangnya justru sudah tidak berpeluang masuk grand final. Kita terlambat panas, " katanya.

Meski mengalami kekalahan di hari terakhir final four tersebut, tidak mempengaruhi posisi Pertamina maju di grand final menghadapi Bank Sumsel yang akan dilangsungkan 23 April mendatang di GOR. Among Rogo, Yogyakarta. Bahkan, Pertamina mendapat hadiah Rp 40 juta, karena tampil sebagai juara pada putaran final four Bandung.