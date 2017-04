Marquez Coba Usik Keharmonisan Rossi dan Vinales

VIVA.co.id – Pembalap Repsol Honda, Marc Marquez, rupanya tak rela jika hubungan dua pembalap Movistar Yamaha tetap harmonis. Juara bertahan MotoGP ini berupaya memanas-manasi Valentino Rossi dan Maverick Vinales.

Vinales dan Rossi saat ini menguasai klasemen sementara MotoGP. Vinales memimpin klasemen dengan 50 poin, setelah memenangkan balapan di Qatar dan Argentina. Rossi membuntuti dengan 36 poin, sedangkan Marquez masih terpuruk di posisi 8 dengan 13 poin.

"Saya tak berpikir, Rossi bakal membiarkan Vinales merebut gelar. Pada akhirnya, semua pembalap ingin menang. Kami semua tahu aturan pertama dalam balap motor, rival utama Anda adalah rekan setim Anda sendiri," kata Marquez pada Relatos Solidarios.

"Semua pembalap, dari posisi pertama hingga terakhir, punya mental juara. Itu sebabnya kami semua ada di sini, dan semua orang ingin menang," lanjut pembalap asal Spanyol ini.

Marquez memulai seri balapan MotoGP musim ini dengan buruk. Dia hanya mampu finis di posisi 4 di Qatar. Pembalap 24 tahun ini terjatuh dan gagal melanjutkan balapan di Argentina.

"Saya tak mengira, akan memulai seperti ini. Namun, masih ada banyak waktu dan saya bisa mengubah keadaan. Kami adalah olahrawagan pejuang, dan kami akan mencoba untuk mengubah keadaan," tekad Marquez.

Balapan selanjutnya akan berlangsung di Amerika Serikat, di Circuit of the Americas, Austin, 23 April 2017. (one)