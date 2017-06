Jadwal Wakil Indonesia di Semifinal Indonesia Open 2017

VIVA.co.id – Skuat Merah Putih kian menapaki langkahnya untuk bisa menghadirkan rengkuhan gelar dalam ajang BCA Indonesia Open Super Series Premier 2017. Pada babak semifinal yang bakan berlangsung hari ini, Sabtu 17 Juni 2017, sebanyak tiga wakil andalan tuan rumah akan bertarung membidik tempat di partai puncak.



Dukungan semangat dari publik Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta tetap membahana untuk para pilar tuan rumah, meski para pemain Indonesia kerap tampil hingga larut malam. Hal ini tentunya jadi cambuk tersendiri bagi Liliyana Natsir cs untuk termotivasi memberikan hasil terbaik bagi para penggemarnya.



Tercatat, masih ada tiga penggawa yang masih mampu melaju ke semifinal meski perjuangan mereka pun tidaklah mudah.



Kini, torehan impresif pun kembali dibidik para andalan yang tersisa. Ketiganya akan berlaga sekitar pukul 18.00 WIB dan disiarkan langsung oleh salah satu stasiun tv swasta.



Adapun tiga sektor yang masih menempatkan wakilnya adalah ganda putra, ganda putri dan ganda campuran.



Berikut urutan pertandingan wakil Indonesia di babak semifinal Indonesia Open sekitar pukul 18.00 WIB, Sabtu 17 Juni 2017:



Ganda putra:

Fajar Alfian/Muhammad Rian Ardianto (Indonesia) vs Mathias Boe/Carsten Mogensen (Denmark) [2]



Ganda campuran:

Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir (Indonesia) [6] vs Chan Peng Soong/Yen Wei Peck (Malaysia)



Ganda putri:

Anggia Shitta Awanda/Ni Ketut Mahadewi Istarani (Indonesia) vs Chen Qingchen/Jia Yifan (China) [5]

