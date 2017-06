Dua Musisi Top Tanah Air Meriahkan Indonesia Open 2017

VIVA.co.id – Perhelatan BCA Indonesia Open Super Series Premier 2017 telah mendekati duel sengit menentukan dengan digelarnya babak semifinal pada Sabtu 17 Juni 2017. Ajang yang dihelat di Plenary Hall Jakarta Convention Center (JCC), Senayan itu kian semarak dengan hadirnya sejumlah hiburan menarik.



Jelang bergulirnya pertarungan fase 4 besar, penyelenggara pun mencoba memanjakan para pengunjung dengan hadirnya dua musisi top Tanah Air, Isyana Sarasvati dan grup band Netral. Tampilnya kedua "guest star" ini pun disambut meriah para penonton.



Isyana yang tampil lebih dulu dengan membawakan beberapa lagu andalannya seperti Keep Bieng on You, Tetap Dalam Jiwa dan Kau Adalah.



Usai perform, penyanyi cantik kelahiran Bandung ini mengaku jika dirinya gemar sekali bermain bulutangkis sejak kecil. Pengalaman menarik pun masih teringat di benaknya kala menyebut kata bulutangkis.



"Suka banget main bulutangkis dari dulu. Terus pernah punya pengalaman lucu waktu tepok-tepokan sama kakak saya di halaman rumah, dan cock-nya jatuh ke got, tapi sama kita di ambil lagi, dan lanjut main," ujar teman duet Raisa dalam tembang "Anganku, Anganmu" itu.



Untuk urusan atlet bulutangkis favoritnya di Indonesia Open 2017, Isyana menjagokan pasangan ganda campuran Indonesia, Tontowi Ahmad/Liliyana Natsir. "Kalau andalan sekarang sih Tontowi/Liliyana. Tapi idola saya sebenarnya Taufik Hidayat kalau dulu," ucap Isyana.



Selain Isyana, turut tampil juga grup band Netral atau yang kini lebih dikenal dengan NTRL. Band yang digawangi Bagus (bass/vokal), Coki (gitar) dan Enno (drum) ini juga membakar semangat para penonton yang hendak menyaksikan jagoannya berlaga dengan lagu-lagu seperti Cahaya Bulan, Terbang Tenggelam dan Badminton Anthem.