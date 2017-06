Raih Prize Money Fantastis, Duo China Bocorkan Impiannya

VIVA.co.id – Chen Qingchen/Jia Yifan berhasil merengkuh gelar ganda putri BCA Indonesia Open Super Series Premier, Minggu 18 Juni 2017 di Plenary Hall JCC, Senayan, Jakarta. Duo China unggulan kelima ini mengalahkan ganda Korea Selatan, Chang Ye Na/Lee So Hee yang merupakan juara All England 2017 melalui laga rubber game, 21-19, 15-21 dan 21-10.



Kemenangan tersebut juga sekaligus membayar lunas kekalahan yang harus mereka alami di Piala Sudirman 2017 lalu. Pada partai final itu, Chen/Jia dikalahkan di final dengan straight game, 19-21 dan 13-21.



“Kami merasa kali ini sudah tampil seratus persen, lawan juga sudah berusaha. Ini adalah penampilan yang luar biasa untuk para suporter,” ungkap Jia usai laga dalam sesi konferensi pers.



“Dari Piala Sudirman ke Indonesia Open bedanya hanya seminggu, kami tidak merasa ada peningkatan sih. Mungkin kami menang strategi dan pasangan Korea ada tekanan. Mungkin pasangan Korea tidak membuat tekanan tersebut jadi usaha untuk maju,” tambahnya.



Dengan gelar juara, duo ini sukses merebut prize money US$79 ribu atau setara Rp1,050 miliar, yang belum dipikirkan hadiah tersebut mau diapakan. Saat memenangi gelar Super Series Finals 2016, Jia pernah berujar ingin membelikan mobil untuk sang ayah.



“Kalau mobil, sebenarnya ayah saya bisa beli sendiri. Di China hari ini sedang Fathers Day, saya berharap ayah saya tidak bekerja terlalu keras. Tetapi uangnya tidak saya kasih semua ke ayah saya, haha.. just kidding,” kata Jia.



“Kalau saya, yang penting dapat dulu saja uangnya,” komentar Chen yang disambut gelak tawa awak media.

Ini adalah gelar ketiga bagi Chen/Jia di tahun 2017 dan gelar super series premier pertama mereka sepanjang 2017. Sebelumnya, Chen/Jia menjuarai turnamen Thailand Masters 2017 serta Swiss Open Grand Prix Gold 2017.