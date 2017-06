Jadwal Wakil Indonesia di Babak II Australian Open 2017

VIVA.co.id – Sejumlah wakil pebulutangkis Indonesia akan tampil berlaga pada babak kedua ajang Australian Open Super Series pada Kamis 22 Juni 2017. Turnamen yang dihelat di Sydney Olympic Park Sports Centre tersebut menyisakan 6 pilar Merah Putih yang masih bertahan.

Dan dari 6 laga tersebut, terdapat 2 duel bergengsi yang melibatkan penggawa Pelatnas Cipayung kontra duet andalan tunggal putra China. Anthony Sinisuka Ginting akan menantang Chen Long, sedangkan Jonatan Christie telah dinanti sang maestro flamboyan, Lin Dan.

Pertarungan ini tentunya menarik untuk dinantikan hasilnya, mengingat Anthony maupun Jonatan merupakan tunggal putra Indonesia yang masih tersisa.

Dalam laga lainnya, pasangan gado-gado Indonesia/Malaysia, Hendra Setiawan/Tan Boon Heong telah ditunggu Jhe-Huei Lee/Yang Lee dari Taiwan yang juga merupakan unggulan keenam.

Tumpuan skuat Merah Putih lainnya yakni unggulan ketujuh ganda campuran, Praveen Jordan/Debby Susanto yang berbenah jelang Yong Kai Terry Hee/Wei Han Tan milik Singapore.

Berikut urutan tampil wakil Indonesia dalam babak kedua Australian Open Super Series, Kamis 22 Juni 2017 yang menurut jadwal akan dimulai pukul 16.00 WIB:

Hendra Setiawan/Tan Boon Heong (Indonesia/Malaysia) vs Jhe-Huei Lee/Yang Lee [6](Taiwan)

Head to Head: 0-0

Peringkat: 34-9

Anthony Sinisuka Ginting vs Chen Long (China)

Head to Head: 1-0 (QF Australia Open 2016, Anthony Won 21-14, 21-17)

Peringkat: 23-8

Praveen Jordan/Debby Susanto [7] vs Yong Kai Terry Hee/Wei Han Tan (Singapore)

Head to Head: 2-0 (QF Swiss Open 2017, Praveen/Debby Won 21-19, 24-22)

Peringkat: 6-16

Saputra Alvindo/Ferdinand Sinarta Surbakti vs Yew Sin Ong/Ee Yi Teo (Malaysia)

Head to Head: 0-0

Peringkat: No Rank-23

Hendra Tandjaya/Sekartaji Putri vs Chan Peng Soon/Yee See Cheah (Malaysia)

Head to Head: 0-0

Peringkat: 373-No Rank

Jonatan Christie vs Lin Dan (China)

Head to Head: 1-2 (QF Malaysia Open 2017, Jonatan Lost 15-21, 21-14, 9-21)

Peringkat: 28-7