'Pembunuh' Pacquiao Dijuluki Rocky Balboa Nonfiksi

VIVA.co.id – Jeff Horn berhasil membuat kejutan dengan menumbangkan juara dunia tinju versi WBO Manny Pacquiao. Duel keduanya berlangsung hari ini, Minggu 2 Juli 2017 di Suncorp Stadium, Brisbane, Australia.

Penampilan Horn sungguh memukau. Publik disuguhi sebuah kejutan besar. Petinju asal Australia itu menang atas Pacman.

Dilansir Telegraph, netizen pun mengelu-elukan tampilnya juara baru itu sebagai Rocky Balboa di dunia nyata. Rocky Balboa merupakan karakter utama legendaris Hollywood yang dibintangi Sylvester Stallone.

The real life Rocky - Jeff Horn! One of the greatest upsets in sporting history! Jeff Horn you little Aussie legend! #PacHorn

And yall said Rocky was fiction and just a movie....Jeff Horn the updated version of rocky......only in hollywood or australia or argentina